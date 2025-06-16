Посольство США в Израиле заявило, что не может помочь американцам с эвакуацией и выездом из страны

Посольство США не в состоянии эвакуировать американцев или помочь им покинуть Израиль. Об том говорится в заявлении, размещенном на сайте американской дипмиссии. Всем государственным служащим США и членам их семей поручено укрываться в своих домах и вблизи них. Эвакуация дипломатов не производится.

Всем желающим покинуть Израиль в условиях закрытия воздушного пространства и аэропорта им. Бен-Гуриона дипмиссия США рекомендует воспользоваться наземными погранпереходами на иордано-израильской границе. В сообщении говорится, что наземные переходы на границе с Иорданией открыты.

В посольстве также напомнили о необходимости соблюдать осторожность и повышать осведомленность о личной безопасности. Дипломаты рекомендовали американским гражданам узнать местоположение ближайшего укрытия на случай объявления тревоги, «поскольку инциденты, связанные с безопасностью, такие как минометный обстрел, ракетный обстрел и атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), часто осуществляются без предупреждения». «Ситуация с безопасностью сложна и может быстро меняться»,— предупреждают в ведомстве.

Посольство США в Иерусалиме и консульский отдел в Тель-Авиве до недавних пор продолжали работу, однако 16 июня американские дипломатические учреждения в течение дня будут закрыты.

Взаимные удары Израиля и Ирана начались в ночь на 13 июня. Тогда израильская сторона начала операцию «Народ как лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Домбицкая