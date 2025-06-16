Правительство исключило Кстовский округ из перечня муниципальных образований

Кстовский муниципальный округ исключен из перечня муниципальных образований Нижегородской области. Соответствующие изменения внесены постановлением регионального правительства от 11 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание администрации Кстовского округа

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Здание администрации Кстовского округа

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Теперь в регионе осталось 44 муниципальных округа и шесть городских. Изменения связаны с объединением Кстовского округа и Нижнего Новгорода. Областной закон о слиянии муниципалитетов заксобрание одобрило в марте, до конца 2025 года идет переходный период, во время которого будут сформированы единые органы управления укрупненного городского округа город Нижний Новгород. До этого руководить обоими муниципалитетами продолжат существующие администрации.

Галина Шамберина