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Пиво и минералка представят Свердловскую область на гастрономической карте РФ

Свердловская область будет представлена брендами пива, сидров и минеральной воды на гастрономической карте России, передают «Известия» с ссылкой на Роспатент. Карта была разработана ведомством — уникальные для регионов продукты призваны стимулировать внутренний туризм.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Бренды должны быть тесно связаны с историей, традициями или географическими особенностями регионов, а их продукты должны производиться на их территориях — чаще всего они изготавливаются по особым технологиям и имеют уникальный стиль. Всего в список попало 215 продуктов из 73 регионов, которые готовятся как по старинным рецептам, так и по сравнительно новым. Так, Свердловскую область, кроме пива и сидров, представят шесть брендов минеральной воды, в списке также присутствуют водка из Тюменской области и оленина из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Напомним, в первом полугодии 2024 года продажи крепких ликероводочных изделий в Свердловской области увеличились на 19,4%, шампанского — на 11,3%, коньяка — на 10,7%, а к июню область стала третьим регионом в РФ по объему потребления пива.

Ирина Пичурина

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