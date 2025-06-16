В Латвии задержали выступившего в защиту русского языка депутата Росликова

Выступавший в поддержку русского языка экс-депутат парламента Латвии, член Рижской думы Алексей Росликов задержан. Об этом сообщила его преемница на посту главы партии «Стабильность» в латвийском парламенте Светлана Чулкова. Ранее в отношении депутата было возбуждено уголовное дело, его обвинили в разжигании национальной вражды и оказании помощи России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Алексея Ростикова Фото: telegram-канал Алексея Ростикова

«Сегодня утром был задержан Алексей Росликов,— заявила госпожа Росликова в Telegram-канале.— Его сейчас увезли».

5 июня парламент Латвии по итогам голосования отстранил депутата Росликова от дальнейшей работы. Поводом стало то, что он по-русски произнес фразу: «Русский язык — наш язык». В этот день Сейм рассматривал декларацию «об устранении лингвистических последствий русификации» советского периода.