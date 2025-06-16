В России подтоплены более 760 приусадебных участков и 260 дачных домов

В России зафиксирован паводок в восьми регионах. В зонах подтопления остаются более 760 приусадебных участков, 268 дачных домов и 29 объектов транспортной инфраструктуры. Об этом заявили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, затопленных жилых домов нет. О пострадавших не сообщается. По итогам прошлой недели от воды освободились 114 дачных домов, 277 приусадебных участков, 13 объектов транспортной инфраструктуры.

В марте генпрокурор Игорь Краснов призвал регионам взять на контроль региональные меры по предотвращению сезонных подтоплений. Он поручил уделить внимание в том числе работе объектов коммунальной и социальной сфер. Режим ЧС из-за паводка вводили в том числе в Тюменской области и в Среднеколымском районе Якутии.