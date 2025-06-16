Парламентарии России и Белоруссии займутся защитой исторической памяти

Депутаты парламентского собрания Союза России и Белоруссии 16 июня единогласно поддержали создание комиссии по сохранению исторической памяти. Сформировать такой орган для «защиты исторической правды» о Великой Отечественной войне ранее предложил президент России Владимир Путин.

Комиссия будет заниматься укреплением «межпоколенческих отношений, недопущением расслоения общества и защитой духовных ценностей», сообщил председатель Палаты представителей Белоруссии Игорь Сергеенко на заседании парламентского собрания. Сопредседателем комиссии с российской стороны будет первый зампред Госдумы Иван Мельников (КПРФ), а с белорусской стороны — зампред Палаты представителей Владимир Ипатов.

Напомним, с инициативой о создании комиссии по сохранению исторической памяти Владимир Путин выступил на международном форуме «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде 29 апреля. С точки зрения президента, главной задачей такого органа должна стать «консолидация общественных и политических сил граждан вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне».

Божена Иванова