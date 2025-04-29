Путин предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти

Президент Владимир Путин предложил создать в парламентском собрании Союза России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти. По его словам, такая комиссия должна «защитить историческую правду» о Великой Отечественной войне.

«Ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил наших граждан, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне»,— сказал президент на международном форуме «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде (цитата по «РИА Новости»).

Владимир Путин также сообщил, что в России за последние годы было принято более десяти федеральных законов по историко-мемориальной тематике. В частности, были учреждены новые дни воинской славы, в честь Крымской наступательной операции в 1944 году и Ленинградской битвы (1941–1944).

Полина Мотызлевская