Мошенники предлагают белорусам командировку в РФ для открытиям банковской карты

МВД России предупредило граждан Белоруссии о новой схеме мошенничества. Злоумышленники стали предлагать белорусам однодневную командировку в Смоленск, Москву, Санкт-Петербург для оформления банковской карты, передает ТАСС.

Подробности схемы привели в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД. По его данным, в Telegram и соцсетях мошенники обещают белорусам оплатить поездку. В рамках командировки им предлагают оформить карту российского банка якобы для процессинга или криптоарбитража. На самом деле она используется злоумышленниками для вывода средств граждан, а ответственность за преступление ляжет на оформившего карту.

В июне МВД сообщило, что в Белоруссии и Узбекистане ликвидировали колл-центры мошенников, обманывавших граждан РФ. По информации министерства, за пять месяцев 2025 года зафиксировано более 308 тыс. IT-преступлений. Из них более половины (188 тыс.) были совершены дистанционно.