В дорожном комитете напомнили об ограничениях для большегрузов на время ПМЭФ

На период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), с 18 по 21 июня, в городе и области будут действовать временные ограничения для грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнили в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти, движение для груженых фур, в частности, окажется перекрыто на КАД (от Ропшинского шоссе до Софийской улицы), Пулковском шоссе — от Красносельского до Дунайского проспекта, Петербургском шоссе — от Пулковского до Кузьминского шоссе и на Витебском проспекте — от Московского до Петербургского шоссе.

Владельцам грузовых транспортных средств порекомендовали заранее планировать свои маршруты. В качестве объездов предлагаются Ропшинское, Московское и Волхонское шоссе.

Напомним, что с 00:00 16 июня до 23:59 22 июня в связи с проведением ПМЭФ-2025 также будет запрещена остановка транспорта на Петербургском шоссе — от Пулковского шоссе до Витебского проспекта, на Усть-Славянском шоссе и на Сарицкой улице.

Подробнее о программе форума и подготовке к нему — в материале «Ъ-СПб» «"Росконгресс" открывает двери для гостей».

Андрей Цедрик