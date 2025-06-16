Запасы меди на Лондонской бирже достигли минимума за два года

Запасы меди на складах Лондонской биржи металлов (LME) к первой декаде июня достигли 54 700 тонн. Это почти в полтора раза меньше по сравнению с объемами от 20 мая. Показатель также стал минимумом с июля 2023 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании Bigmint.

Аналитики пишут, что трейдеры начали выводить металл на склады американской биржи COMEX в США из-за опасений индексации американских импортных пошлин. Одновременно китайские покупатели пытаются подстраховать спотовые сделки, чтобы закрыть свои потребности в условиях нестабильности поставок.

По мнению экспертов, снижение запасов биржи может привести к дефициту на спотовом рынке, что грозит поднять цены. C начала 2025 года котировки меди на LME выросли на 12%, до $9730 за 1 тонну. По состоянию на апрель почти 98% подтвержденных запасов меди на LME составляла продукция из России (52%) и Китая (46%).

В начале апреля промышленные цветные металлы на мировых биржах подешевели до многомесячных минимумов. Это случилось на фоне опасений замедления торговли и сокращения производства из-за торговых пошлин США и ответных мер Китая. После цены поднялись, но закончили месяц очередным обвалом.

Подробности — в материале «Ъ» «Медь оцинковалась».