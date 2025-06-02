Медь оцинковалась

Основные промышленные металлы подешевели на мировых биржах за неделю под давлением слабого спроса и перепроизводства. Котировки алюминия, никеля и цинка снизились на 0,8–3%, корректировались и цены на медь, которые в мае скорее демонстрировали положительный тренд. Стоимость меди пока частично поддерживает дефицит, но краткосрочных существенных драйверов роста цен аналитики не видят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Котировки большинства промышленных цветных металлов снизились по итогам недели. Так, трехмесячный фьючерс на цинк на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов 30 мая подешевел до $2,62 тыс. за тонну, что на 3% меньше, чем неделей ранее. Котировки алюминия снизились за неделю на 0,8%, до $2,44 тыс. за тонну, никеля — на 2,3%, до $15,23 тыс. за тонну, следует из данных LME.

Корректировались и цены на медь, которые с начала месяца скорее демонстрировали положительный тренд. На торгах 30 мая котировки снизились на 0,7%, до $9,49 тыс. за тонну, по итогам недели — на 1,1%.

Опрошенные “Ъ” аналитики объясняют снижение цен слабыми производственными показателями в Китае — крупнейшем потребителе цветных металлов, а также признаками замедления спроса в промышленности США и ЕС. Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев добавляет, что производство алюминия в Китае ежегодно растет на 10%, есть переизбыток никеля второго класса, а на котировки цинка и свинца давит снижение спроса в строительном секторе КНР.

«Алюминий, никель и цинк оказались в отрицательной зоне в силу снижения спроса со стороны США и ЕС по причине замедления промышленного производства, роста складских остатков на LME, увеличения предложения металлов на фоне сокращения затрат на электроэнергию»,— рассказывает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. По его словам, цены на алюминий могут опуститься ниже $2,35 тыс. за тонну. Стоимость никеля в силу перепроизводства в Индонезии в НКР на конец 2025 года прогнозируют в $14–15 тыс. за тонну, цинка в условиях низкого спроса в строительстве — $2,5–2,6 тыс. за тонну.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Валерия Багишвили отмечает, что на рынок меди, с одной стороны, влияет структурный дефицит из-за слабой динамики предложения в Чили, Панаме и Африке, с другой — потенциальные пошлины США усиливают внутренний спрос и увеличивают премии на американском рынке. На Чикагской товарной бирже (CME) фьючерсы на медь 30 мая росли на 0,57%, до $10,36 тыс. за тонну. По словам госпожи Багишвили, признание судом США пошлин незаконными оказало ограниченное краткосрочное влияние: юридическая неопределенность сохраняется, но сам фактор усиливает ожидания пересмотра торговых потоков и увеличение региональных премий, в первую очередь в США.

Директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что фундаментально есть долгосрочный повышающийся тренд на цены на медь, так как исходя из набора текущих проектов по капиталовложениям спрос на этот металл к 2035 году будет существенно превышать предложение. В пользу роста цен на медь, по его словам, также могут говорить снижающиеся запасы на LME, что компенсирует весь негатив и позитив от заявлений американского руководства. «Дефицит положительно влияет на цены и не дает им негативно реагировать на риторику вокруг пошлин, колебания курса доллара»,— замечает эксперт. Но на ближайший месяц, по его словам, существенных драйверов роста выше $9,8 тыс. за тонну не наблюдается.

Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин также указывает, что на фоне большой неопределенности, которую формирует тарифная политика США, пока нет уверенных аргументов в пользу того, что цены на медь смогут завершить 2025 год на уровне выше $10 тыс. за тонну. По его словам, котировки, вероятно, преодолеют эту отметку во второй половине 2026 года и затем могут подняться до $12 тыс. за тонну в течение 12 месяцев. Но, подчеркивает господин Шульгин, этот прогноз подразумевает сценарий, при котором после долгих переговоров между США и Китаем будет достигнуто торговое соглашение, а принимаемые властями Пекина стимулирующие меры перезапустят рынок недвижимости, что начнет отчетливо отражаться с началом 2026 года.

Полина Трифонова