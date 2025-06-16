Прокуратура подала апелляцию на приговор министру ЖКХ Новосибирской области

Прокуратура обжаловала приговор министру ЖКХ Новосибирской области Денису Архипову, сообщили «Ъ-Сибирь» в надзорном ведомстве. В начале июня его осудили на 1,5 года колонии по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Этот срок министр отсидел в СИЗО и под домашним арестом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов Фото: Влад Некрасов

За превышение полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) Денису Архипову назначили год лишение свободы, однако освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. Кроме того, его обязали выплатить в пользу бюджета Новосибирской области ущерб в размере 220,1 млн руб.

Чиновник был задержан в марте 2024 года. По версии следствия, он неправомерно отказался от требования уплаты банковской гарантии, выданной ООО «Экология-Новосибирск» для работы в качестве регоператора по вывозу ТКО. В результате действий министра областной бюджет недополучил 220 млн руб., считают правоохранители.

Также, по данным региональной прокуратуры, в июле 2018 года Денис Архипов подписал с АО «Экооператор» договор о предоставлении 10 млн руб. из бюджета. При этом он знал, что организация проиграла конкурс на присвоение статуса регоператора.

Александра Стрелкова