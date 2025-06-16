Черногорцы обучат украинцев воевать против русских

Парламент Черногории дал согласие на отправку черногорских военнослужащих для участия в миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Решение ждало парламентского одобрения более девяти месяцев, поскольку против выступали входящие в правящую коалицию партии, считающиеся пророссийскими. Теперь на очереди одобрение черногорским парламентом аналогичной «украинской миссии» НАТО, а также соглашения о сотрудничестве с Украиной в области безопасности. Это почти неминуемо приведет к более активному вовлечению Черногории в осуществление курса ЕС и НАТО на украинском направлении, несмотря на то что против этого формально выступают многие члены правящего в республике большинства. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бойцы черногорского спецназа во время тренировки

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters Бойцы черногорского спецназа во время тренировки

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Принятие в конце минувшей недели парламентом Черногории решения о направлении черногорских военнослужащих для участия в миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине стало почти сенсацией.

Решение, внесенное в парламент еще в августе прошлого года, ждало парламентского одобрения более девяти месяцев, а сейчас было принято большинством голосов — за проголосовали 49 депутатов из 81.

Все это время черногорская оппозиция обвиняла власти в намеренном затягивании с принятием решения, которое было призвано подтвердить международные обязательства Черногории, являющейся с 2017 года членом НАТО, а сейчас — первым кандидатом на вступление в ЕС. Дело в том, что ключевую роль в черногорской власти играют партии считающегося просербским и пророссийским «Демократического фронта», а представитель этой политической силы Андрия Мандич является спикером парламента.

И вот черногорский парламент все же одобрил решение, в мотивировке которого сказано: «Принимается в целях укрепления потенциала украинских вооруженных сил в защите территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ, а также недопущения и ответа на нынешнее военное наступление Российской Федерации и других потенциальных агрессоров».

Оправдывая поддержку принимаемого решения, министр обороны Черногории Драган Крапович из всегда критиковавшей вступление страны в НАТО Демпартии, объявил: «Раньше у меня были серьезные сомнения относительно членства в НАТО, но сегодня я вижу, что это очень хорошо». После чего министр несколько раз заверил депутатов, что «и речи не идет» о направлении черногорских военных на Украину и что «все активности миссии проводятся на территории ЕС, в Польше и Германии».

На это представитель оппозиционной Демпартии социалистов Эвто Эракович жестко возразил: «Вы замалчиваете главное — черногорские инструкторы будут обучать украинских солдат воевать против русских». По словам оппозиционеров, власть пытается «продать» своим сторонникам историю о том, что именно она предотвратила отправку черногорских военных на Украину, а на самом деле речи об этом в данном случае не идет вообще.

После согласия на отправку черногорских военнослужащих для участия в миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине на очереди одобрение парламентом страны аналогичной «украинской миссии» НАТО, а также соглашения о сотрудничестве Черногории и Украины в области безопасности.

Соглашение предполагает взаимодействие двух стран в случае вооруженного нападения на одну из них, а также сотрудничество в оборонной промышленности и обмене разведданными.

Кроме того, как следует из принятого в конце мая черногорским правительством документа, Черногория планирует при поддержке США начать у себя производство дронов, первая партия которых будет передана Украине.

Все это неминуемо приведет к более активному вовлечению Черногории в осуществление курса ЕС и НАТО на украинском направлении, несмотря на то что некоторые входящие в правящее большинство партии считаются пророссийскими.

Геннадий Сысоев