Под знаком винограда

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Всероссийский День поля — для виноградарей

26 июня

Краснодарский край, станица Голубицкая, «Поместье Голубицкое»

Бюро «Винные истории» приглашает на третий Всероссийский день поля на виноградниках. Это единственное мероприятие в России, полностью посвященное винограду, главное место встречи всех виноградарей страны. Главным событием деловой программы станет круглый стол, посвященный мерам поддержки производства техники и оборудования для виноградарства. День поля — это еще и возможность увидеть весь ассортимент поставщиков отрасли на российском рынке. Здесь можно подобрать сельхозтехнику, большую часть которой покажут в действии, а также саженцы, системы орошения, удобрения и средства защиты растений.

Всемирный день розового вина

27 июня

Крым, Севастополь, винодельня «Золотая Балка»

Международный день розового вина отмечается по всему миру в последнюю пятницу июня. Эта традиция родом из французского Прованса, культового региона для любого любителя розе. Известный крымский производитель как игристых, так и тихих вин предлагает встретить праздник вместе. В программе — мастер-класс по самому эффектному открытию игристого — сабражу, экскурсия по винодельне, винный квиз, пикник с дегустацией розовых вин и легкими закусками. Дресс-код — любые оттенки розового.

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Фестиваль «Виноград»

28 июня — 6 июля — Псков

19–27 июля — Новый Уренгой

9–17 августа — Екатеринбург

19–27 сентября — Анапа

«Виноград» — это фестиваль эногастрокультуры, который знакомит своих гостей с российским виноделием. На протяжении нескольких дней российские винодельни представляют и продают здесь свои вина, среди участников как крупные производители, такие как «Винодельня Ведерниковъ» «Дербент Вино», «Завод марочных вин "Коктебель"», «Инкерман», «Кубань-Вино», «Массандра», «Солнечная Долина», так и небольшие фермерских хозяйств, среди которых — «Винодельня Жаков», «Дача Сердюка», «Винодельня Щербина», «Винодельня Дороховых», «Семейная винодельня Литавщуков», «Винодельня Антоненко», «Винный форт Адагум». Всего на фестивале представлено около 30 винодельческих брендов практически всех винных регионов страны: Краснодарский край, Крым, Ростовская область, Дагестан, Ставропольский край, Самарская область.

«Виноград» устроен как мультиформатный фестиваль с тематическими площадками. «Кубань», «Дон», «Кавказ» и «Крым» представляют вина и гастрономию своих регионов. Каждая отвечает за определенное культурное направление: театр, кино, живопись и музыку. Ежедневно в программе — живая музыка, спектакли, перформансы, гастрошоу, творческие вечера. Площадка «Винология» каждый день представляет лекции и мастер-классы из своей образовательной программы. В павильоне эногастрономического туризма винные гиды рассказывают о маршрутах по винодельням и знаковым фермерским хозяйствам. На фестиваль можно приходить всем: открыта семейная зона, безалкогольная площадка с развлечениями для юных гостей. Мероприятия «Винологии» и мастер-классы семейной зоны проходят при поддержке стратегического партнера фестивалей «Виноград» Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

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«Главвино фест»

1–3 августа

ВДНХ, Москва

В прошлом году подобный фест, посвященный российскому вину, посетило более 10 тыс. человек. В 2025 году для гостей подготовят уличную зону перед павильоном №510 «Главвино» на ВДНХ. Здесь можно будет продегустировать вина более 50 виноделен со всей страны, от Самары до Дагестана, как крупных производителей, так и маленьких, бутиковых хозяйств. Также посетителей ждут мастер-классы и лекции, живое общение с виноделами и бренд-амбассадорами, музыка и фотозоны.

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Фестиваль «Вина с немецким акцентом»

1 июля — 31 августа в ресторанах, барах и винотеках по всей России

Лето уже невозможно представить без фестиваля в честь короля немецких вин — рислинга. Фестиваль рислинга Riesling Weeks от Wines of Germany доказал, что рислинг в России любят и ждут, участие в мероприятии стало традицией для многих ресторанов по всей стране, в его рамках начиная с 2019 года были проведены сотни дегустаций, винных ужинов и акций, все это при поддержке наиболее влиятельных блогеров и инфлюенсеров.

В текущем году независимый проект «Вина с умляутом», представляющий собой костяк команды Riesling Weeks, объединился с наиболее активными виноторговыми компаниями российского рынка, чтобы продолжить традицию и расширить горизонты: к рислингу, главному герою летнего сезона, присоединятся другие яркие представители вин Германии, Австрии и Эльзаса. Ожидается, что в мероприятии будут участвовать около 400 ресторанов, винных баров и винотек по всей России. Амбассадоры фестиваля — винные эксперты, преподаватели и блогеры будут координировать проект в своих регионах. Участников, как из числа посетителей, так и из числа профи, ждут призы и новые открытия.

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Подготовил Никита Болдырев