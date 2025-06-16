Многоженец Сухов предъявил иск челябинскому депутату Госдумы на 1 млрд рублей

Многоженец Иван Сухов потребовал взыскать 1 млрд руб. с депутата Госдумы от Челябинской области Станислава Наумова. О соответствующем иске сообщил парламентарий на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Ивана Сухова в социальной сети «ВКонтакте» Фото: страница Ивана Сухова в социальной сети «ВКонтакте»

«Многоженец Сухов после вполне себе обычной дискуссии в эфире уважаемого Первого канала подал на меня иск на 1 000 000 000 (миллиард) рублей. А я вовсе даже не в ответ попросил мэрию Москвы улучшить условия проживания хотя бы половине детей — от любой из проживающих с ним совместно в одной трехкомнатной квартире женщин»,— написал Станислав Наумов.

«Дискуссия» прошла в эфире передачи «Пусть говорят» 14 января 2025 года. В опубликованном депутатом скане искового заявления указано, что истец просит признать распространенные Станиславов Наумовым сведения недостоверными и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Ивана Сухова обязать опровергнуть ложные сведения и взыскать компенсацию морального вреда в размере 1 млрд руб.

По данным СМИ, рассмотрение иска приостановлено из-за того, что заявитель не оплатил государственную пошлину.

Как сообщал «Ъ», на прошлой неделе уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщала, что Следственный комитет России начал проверку в отношении Ивана Сухова из-за слов его 19-летней дочери о домогательствах. Об этом девушка заявила в эфире передачи «Пусть говорят».