Омбудсмен: СКР проверяет многоженца Сухова после слов его дочери о домогательствах

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в отношении многоженца Ивана Сухова из-за слов его дочери о домогательствах. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Сухов с семьей

Фото: Социальные сети Ивана Сухова Иван Сухов с семьей

Фото: Социальные сети Ивана Сухова

Ивану Сухову 40 лет. Он стал популярен в сети после того, как в декабре 2024 года дал интервью журналистке Саше Сулим. В нем господин Сухов рассказал, что является отцом 29 детей, которых родили 12 женщин. Первые 7 детей были рождены, когда Ивану Сухову было 16 лет.

9 июня на «Первом канале» вышла передача «Пусть говорят» с участием одной из дочерей Ивана Сухова — 19-летней Анны. В передаче она заявила, что с 14-летнего возраста подвергалась домогательствам со стороны отца. «Он сказал ''дочь, закрой глаза''. Две минуты, грубо говоря… Потом только уже дошло спустя годы»,— говорила девушка.

«Заявление его дочь не написала, официального заявления на вчерашний день не было. Она публично это заявила, но заявления в правоохранительные органы не написала. Но Следственный комитет все равно начал проверку»,— рассказала ТАСС Ольга Ярославская. Омбудсмен отметила, что сама тоже «держит руку на пульсе».

Полина Мотызлевская