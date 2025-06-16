КСИР пообещал атаковать Израиль до полного уничтожения

Корпус стражей исламской революции опубликовал заявление, в котором пообещал усилить атаки по территории Израиля и вести их до полного уничтожения соседнего государства.

В заявлении КСИР говорится, что в результате атаки утром 16 июня были нарушены «многоуровневые системы обороны» Израиля. При этом, как говорится в заявлении, они были нарушены таким образом, что «стали нацелены друг на друга».

«Эффективные, целенаправленные и более сокрушительные операции против жизненно важных целей этого фальшивого режима будут продолжаться до его полного уничтожения»,— говорится в заявлении КСИР.

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