В Анапский стационар поместили 14 детей из поезда Екатеринбург — Анапа

По итогам обследования у 14 детей, у которых при экспресс-тестировании выявили норовирус второго генотипа, оставили в стационаре в анапской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Все дети из вагона, в котором зафиксировали вспышку инфекции, в удовлетворительном состоянии. Их направили в изолятор лагеря «Жемчужина» под медицинское наблюдение.

«Состояние детей в Лискинской больнице Воронежской области с положительной динамикой, готовятся к выписке и будут доставлены в лагерь. Все дети из вагона, где была зафиксирована вспышка инфекции, в удовлетворительном состоянии»,— подчеркнули в пресс-службе министерства.

Предположительно, причиной отравления стала еда, которую дети взяли с собой из дома. У остальных школьников признаков инфекции не обнаружено.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что признаки кишечной инфекции легкой формы у детей выявили педиатры, сопровождавшие их в поездке.