Работу донского предприятия повторно приостановили из-за нарушений

Россельхознадзор повторно приостановил на 30 суток работу донского предприятия ООО «Конгресс-555» из-за многочисленных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что компания дважды нарушила правила хранения и утилизации биологических отходов. В феврале этого года в отношении предприятия уже применялись аналогичные меры. Суд признал ООО «Конгресс-555» виновным в нарушении ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (ч. 3 ст. 10.8 КРФ об АП). Однако в ходе проверки выяснилось, что компания не устранила нарушения.

Сальский районный суд вынес 09 июня новое постановление в отношении ООО «Конгресс-555» и назначил административное приостановление деятельности сроком также на 30 суток. Судебные приставы-исполнители опечатали помещения и места хранения продукции.

Мария Хоперская