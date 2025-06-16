Число пострадавших при падении обломков БПЛА в Татарстане возросло до 16

Трое детей и 13 взрослых пострадали при падении обломков дрона ВСУ на проходную автозавода в Елабужском районе Татарстана. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб. Накануне стало известно о двух погибших.

Всем пострадавшим была оперативно оказана необходимая медицинская помощь. По факту атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). Расследованием занимается главное следственное управление СКР.

Подробности — в материале «Ъ» «Беспилотник упал на заводчан».