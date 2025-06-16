МИД Ирана: поддержка Соединенными Штатами Израиля ставит под угрозу весь регион

Всесторонняя поддержка Соединенными Штатами Израиля поставила под угрозу Ближний Восток, заявил представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи. Он призвал Совет безопасности ООН принять резолюции с осуждением действий Израиля и признать удары ЦАХАЛа «агрессией».

«Неприкосновенность израильского режима и всесторонняя поддержка, которую он получает от США и других западных стран, подвергли Ближний Восток, мир и безопасность в целом беспрецедентной угрозе»,— сказал Эсмаил Багаи на пресс-конференции. Он подчеркнул, что в первую очередь именно США должны осудить действия Израиля.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ исламская республика нанесла удары по израильской территории сотнями ракет и дронов. Взаимные атаки продолжаются четвертый день подряд.

Израиль заранее предупредил США о планах атаковать Иран, а Вашингтон не стал осуждать действия ближневосточного союзника. При этом в администрации Дональда Трампа подчеркнули, что американская сторона не вовлечена в военную операцию против Исламской Республики.

Подробнее — в материале «Ъ» «Муки миротворчества».

Лусине Баласян