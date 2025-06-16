Закупку на благоустройство сквера у собора Невского в Нижнем Новгороде отменили

Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода отменила открытый конкурс по выбору подрядчика на благоустройство сквера между собором Александра Невского и улицей Совнаркомовской. Соответствующее извещение от 11 июня 2025 года опубликовано на сайте госзакупок.

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Закупку объявили еще в мае и до конца месяца планировали подвести итоги. Затем прием заявок продлевали, последний раз — до 17 июня. Но 11 июня заказчик принял решение отменить конкурс.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 275 млн руб. В него входит расчистка территории, прокладка инженерных сетей, устройство дорожек, посев газона, высадка деревьев и кустарников. Также в сквере необходимо установить скамейки, велопарковки, урны и арт-объект «Буква» из двухметровых красных букв церковнославянского алфавита «живете», «зело», «люди», «ук», «ферт», «ци», «червь», «ять», «ю», «юс малый» и «пси». Завершить работы требовалось до 2 декабря.

Эту территорию уже благоустраивали ранее — частично перед чемпионатом мира по футболу 2018 года и частично перед 800-летием Нижнего Новгорода в 2021 году.

Галина Шамберина