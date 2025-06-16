В Челябинске на пересечении улиц Доватора и Воровского образовалась пробка

На перекрестке улицы Доватора с улицей Воровского в Челябинске образовалась большая пробка, согласно данным «Яндекс.Карт». Затор появился после изменения режима работы светофора.

О пробке на перекрестке стало известно утром 16 июня. Раньше светофор позволял встречным потокам двигаться раздельно, теперь его перенастроили, и водители вынуждены пропускать друг друга. В пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинску отметили, что это временное решение. Изменение режима работы светофора связано с ремонтом трамвайных путей на соседнем перекрестке улиц Блюхера и Доватора. После окончания реконструкции автомобили будут ездить по привычной схеме.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее из-за ремонта путей на пересечении улиц Блюхера и Доватора изменили трассы движения некоторых автобусов. Дата завершения работ на данный момент неизвестна.

Виталина Ярховска