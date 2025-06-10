В Челябинске из-за ремонта путей изменят маршруты общественного транспорта

На Алом поле и на перекрестке улиц Блюхера и Доватора в Челябинске с 11 июня изменят маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев для ремонта трамвайных путей, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

На Свердловском проспекте по направлению к дворцу спорта «Юность» уже перекрыто движение. С 20:00 11 июня до 6:00 16 июня также прекратится движение по четной стороне проспекта. Троллейбус №12 будет ездить по улице Молдавской, Комсомольскому и Свердловскому проспектам, через дворец спорта «Юность» (посадка и высадка на остановке в сторону Торгового центра) и поселок Первоозерный, далее — по проспекту Ленина, улице Воровского, на АМЗ.

Автобусы будут курсировать так:

автобус №15: ЧМК — Свердловский проспект — улица Коммуны — улица Володарского — проспект Ленина — Парк Гагарина;

автобус №22а: ЧКПЗ — проспект Ленина — улица Красная — улица Каслинская — улица Братьев Кашириных — улица Александра Шмакова;

автобус №35: улица Приборостроителей — Свердловский проспект — улица Коммуны — улица Володарского — проспект Ленина — Свердловский проспект — поселок Новосинеглазово;

автобус №58: ЧВВАКУШ — улица Братьев Кашириных — улица Северо-Крымская — улица Труда — улица Энгельса — проспект Ленина — Свердловский проспект — улица Чистопольская.

С 6:00 16 июня до окончания работ на Свердловском проспекте троллейбусы и автобусы поедут по аналогичным измененным маршрутам только в сторону дворца спорта «Юность».

Из-за ремонта путей на перекрестке улиц Блюхера и Доватора закроется движение трамваев в сторону Челябинской областной клинической больницы с 20:00 11 июня. Трамвай №2 будет курсировать через ЧЭМК, улицы Кирова и Карла Маркса, депо №1. Маршрут трамвая №20 будет проходить через автовокзал, улицу Кирова, в депо № 2.

С 12 июня запустят компенсационный маршрут от Теплотехнического института до областной больницы. В рейс будут отправлять четыре автобуса большого класса с интервалом 16 минут. До 6:00 16 июня они будут ездить так:

в прямом направлении через Теплотехнический институт — улицу Кирова — улицу Труда — Свердловский проспект — улицу Коммуны — улицу Володарского — проспект Ленина — Свердловский проспект — улицу Блюхера — областную больницу;

в обратном направлении через областную больницу (посадка на остановке садовых автобусов) — улицу Блюхера — Свердловский проспект — проспект Ленина — улицу Красная — улицу Труда — улицу Кирова — Теплотехнический институт.

С 6:00 16 июня до окончания работ компенсационный маршрут направят:

в прямом направлении через Теплотехнический институт — улицу Кирова — улицу Труда — Свердловский проспект — улицу Блюхера — областную больницу;

в обратном направлении через областную больницу (посадка на остановке садовых автобусов) — улицу Блюхера — Свердловский проспект — проспект Ленина — улицу Красная — улицу Труда — улицу Кирова — Теплотехнический институт.

Виталина Ярховска