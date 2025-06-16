ВЦИОМ: почти треть российских мужчин последний раз плакали более 10 лет назад

Как выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в США женщины и мужчины плачут чаще, чем в России. 27% российских мужчин, участвовавших в опросе, в последний раз плакали более десяти лет назад. Среди американских такой ответ дали только 7%.

Опрос ВЦИОМа проводился по телефону. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. В США опрос провела YouGov, в нем участвовал 1161 человек.

Выяснилось, что в течение недели до опроса плакали 40% респондентов в США и 28% — в России. В обеих странах женщины плачут чаще, но в США представители обоих полов плачут больше. В России в течение недели плакали 12% мужчин и 43% женщин, в США — 26% мужчин и 52% женщин. Отмечается, что в России чаще плачут люди с плохим материальным положением (35%), чем с хорошим — 28%.

Исследователи выяснили, что американцы чаще допускают слезы, чем россияне, вне зависимости от причины. К примеру, только 12% российских мужчин готовы заплакать от боли, американских — 40%. Разрыв между американцами и россиянами отмечен также в готовности плакать от грустной музыки (39% и 14%), из-за неудач в чем-то важном (38% и 15%) и ностальгии (41% и 22%).

Для россиян единственной веской причиной для слез является смерть близкого, при этом каждый пятый мужчина считает маловероятным или невероятным расплакаться даже из-за этого. ВЦИОМ отмечает, что оставаться «один на один с эмоциями» — это системная проблема, подпитываемая гендерными стереотипами, что способствует росту психологических проблем.