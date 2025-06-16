Власти Анапы не согласовывали застройку детских площадок в поселке «Загород»

В администрации Анапы заявили, что не выдавали разрешений на застройку детских площадок в поселке «Загород». Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Жители коттеджного поселка ранее заявляли о демонтаже детских и спортивных площадок. По информации администрации, земельные участки находятся в частной собственности и расположены в зоне индивидуальной жилой застройки с правом содержания скота и птицы. Согласно новому генеральному плану, объекты местного значения на этих территориях не предусмотрены.

«Администрация решение об изменении вида разрешенного использования вышеуказанных земельных участков не принимала, документацию по планировке территории, включающей данные земельные участки коттеджного поселка “Загород”, не утверждала»,— уточнили в мэрии.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», реализация проекта «Новая Анапа» замедлилась из-за экономических трудностей и ситуации с мазутом на побережье. Площадь курорта — 800 га. Первый этап проекта собирались завершить к 2030 году.

Нурий Бзасежев