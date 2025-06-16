Пассажиры рейса из Петербурга в Шарм-эш-Шейх ждут своего вылета более 30 часов

Вылет рейса UJ 704 из Петербурга в Шарм-эш-Шейх авиакомпании AlMasria Universal Airlines ночью 16 июня вновь перенесли. Задержка составляет около 34 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Борт Airbus A321 должен был вылететь в Египет в 00:15 в воскресенье, 15 июня. До сих пор рейс откладывался. Согласно актуальной информации онлайн-табло Пулково, самолет должен вылететь в Шарм-эш-Шейх 16 июня в 10:30.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что из Пулково отменили рейсы в Тегеран после удара Израиля по Ирану.

Дарья Астанина