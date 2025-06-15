За сутки ВСУ атаковали девять белгородских муниципалитетов: есть разрушения

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 106 боеприпасов и 56 БПЛА. Повреждены пять домов и десять транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Над Алексеевским муниципальным округом система ПВО сбила два беспилотника самолётного типа — обошлось без последствий.

Один беспилотник ночью атаковал Белгород: повреждены два автомобиля и остекление в здании коммерческой организации.

В Белгородском районе поселки Политотдельский, Октябрьский, Разумное и село Репное атаковали семь беспилотников, два из которых сбиты системой ПВО. В Октябрьском повреждены легковой автомобиль и коммерческий объект, в Политотдельском — одно транспортное средство.

Над Борисовским районом система ПВО сбила один беспилотник самолётного типа — последствий нет.

В Валуйском муниципальном округе шесть беспилотников атаковали села Борки, Долгое, Кукуевку, Соболевку и Шелаево. Четыре БПЛА подавлены. В Шелаево поврежден склад предприятия.

В Волоконовском районе поселок Красный Пахарь, село Грушевка и хутор Екатериновка были атакованы четырьмя беспилотниками, один из которых удалось сбить. В Екатериновке повреждены легковой автомобиль и частный дом. Кроме того, за медицинской помощью обратился водитель грузовика, 13 июня атакованного дроном рядом с поселком Малиново. У пострадавшего диагностировали минно-взрывную и баротравму, он лечится в больнице.

В Грайворонском муниципальном округе были четырежды обстреляны села Дроновка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино. ВСУ выпустили 16 боеприпасов и четыре беспилотника. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В Краснояружском районе украинские формирования 22 раза обстреляли поселки Задорожный и Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено. ВСУ выпустили 90 боеприпасов и 15 беспилотников. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, села Вознесеновка, Дмитриевка, Доброе, Козьмодемьяновка, Муром и Ржевка атаковали 16 беспилотников, девять из которых были сбиты и подавлены. В Шебекино повреждено помещение предприятия, в Добром — частный дом и одна машина, в Муроме — два транспортных средства, в Дмитриевке — два частных дома и два автомобиля, в Ржевке — частный дом.

За месяц от атак ВСУ пострадали 65 жителей Белгородской области, в том числе два ребенка.

Юрий Голубь