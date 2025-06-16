21 июня на Сабантуй в Казани гостей будут доставлять бесплатные автобусы и шаттлы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани к площадкам Сабантуя пустят бесплатные автобусы

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Казани к площадкам Сабантуя пустят бесплатные автобусы

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Добраться до главной площадки Сабантуя в березовой роще поселка Мирный можно будет по специальным маршрутам от остановок: «Станция метро „Проспект Победы“», «10 микрорайон», «Концертный зал филармонии» на улице Павлюхина и «Улица Глазунова» (микрорайон «Теплоконтроль»). Проезд будет осуществляться по обычному внутригородскому тарифу. Автобусы начнут курсировать с 8:00 и будут работать до окончания мероприятий.

Кроме того, до Мирного можно будет доехать электричкой со станции «Казань-1».

На площадку у озера Лебяжье будут ходить бесплатные шаттлы от остановки «Жилой массив Ремплер». До березовой рощи в поселке Дербышки можно будет добраться на бесплатных автобусах с парковки НИИ Турбокомпрессор им. В. Б. Шнеппа (ул. Сибирский тракт, 40) и с парковки ТЦ «Мега» (проспект Победы, 141).

В день Сабантуя движение транспорта в районе Лесного городка будет изменено. С вечера 20 июня и до 17:00 21 июня участок дороги от Лесного городка до Фермского шоссе станет односторонним. В то же время выезд из ЖК «Лесной городок» по улице Братьев Баталовых в сторону Оренбургского тракта сохранится.

Медицинская помощь будет обеспечена на всех трех площадках Сабантуя — в Мирном, Дербышках и у озера Лебяжье. Там разместятся стационарные медпункты и будут дежурить бригады скорой.

Анар Зейналов