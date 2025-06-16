«Абрау-Дюрсо» начнет поставки красного вина для China Eastern Airlines
Винодельческая компания «Абрау-Дюрсо», принадлежащая семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова, начнет поставки красного вина для китайской авиакомпании China Eastern Airlines. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на представителей холдинга.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Как уточнили в компании, речь идет о 36 тыс. бутылок тихого красного вина, которые будут предложены пассажирам на борту внутренних и международных рейсов уже летом 2025 года. Это первый случай, когда продукция российского виноделия окажется в бортовом меню зарубежного авиаперевозчика.
Ранее «Абрау-Дюрсо» поставляла игристое вино для «Аэрофлота» — в 2024 году объем составил 30 тыс. бутылок. Сотрудничество началось в 2022 году после замены французского шампанского Piper-Heidsieck в бизнес-классе.
По данным компании, в 2024 году продажи «Абрау-Дюрсо» составили 66,86 млн бутылок, что на 18% больше, чем годом ранее. Выручка выросла на 26%, до 15,79 млрд руб., чистая прибыль — на 43%, до 1,83 млрд руб.
По мнению экспертов, интерес China Eastern Airlines к российскому вину связан с ростом турпотока из РФ. Кроме того, тихое красное вино более востребовано на китайском рынке, где доля игристого незначительна.