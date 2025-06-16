«Абрау-Дюрсо» начнет поставки красного вина для China Eastern Airlines

Винодельческая компания «Абрау-Дюрсо», принадлежащая семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова, начнет поставки красного вина для китайской авиакомпании China Eastern Airlines. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на представителей холдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как уточнили в компании, речь идет о 36 тыс. бутылок тихого красного вина, которые будут предложены пассажирам на борту внутренних и международных рейсов уже летом 2025 года. Это первый случай, когда продукция российского виноделия окажется в бортовом меню зарубежного авиаперевозчика.

Ранее «Абрау-Дюрсо» поставляла игристое вино для «Аэрофлота» — в 2024 году объем составил 30 тыс. бутылок. Сотрудничество началось в 2022 году после замены французского шампанского Piper-Heidsieck в бизнес-классе.

По данным компании, в 2024 году продажи «Абрау-Дюрсо» составили 66,86 млн бутылок, что на 18% больше, чем годом ранее. Выручка выросла на 26%, до 15,79 млрд руб., чистая прибыль — на 43%, до 1,83 млрд руб.

По мнению экспертов, интерес China Eastern Airlines к российскому вину связан с ростом турпотока из РФ. Кроме того, тихое красное вино более востребовано на китайском рынке, где доля игристого незначительна.