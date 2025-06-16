Проектом переезда через жд-пути на Чернопрудной займутся в 2026 году

В Ярославле деньги на разработку документации по проекту планировки переезда через железнодорожные пути от улицы Чернопрудной до Суздальского шоссе переносят на 2026 год. Соответствующая информация отражена в материалах о корректировке бюджета, представленных мэрией в муниципалитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тимофей Изотов, Коммерсантъ Фото: Тимофей Изотов, Коммерсантъ

На разработку документации для переезда, а также для дороги на улице Бурмакинской запланировано 5,5 млн руб.

Напомним, что переезд через железнодорожные пути намерены организовать для того, чтобы появился альтернативный проспекту Фрунзе вариант проезда в центр города. В настоящее время проспект перегружен в часы пик.

Алла Чижова