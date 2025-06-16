Генпрокуратура оспорила сделки по выкупу земли в Краснодаре на 1 млрд рублей

Генеральная прокуратура РФ оспаривает судебные решения о выкупе земельных участков в Краснодаре общей стоимостью свыше миллиарда рублей. Граждане приобрели землю по льготной цене в обход торгов, при этом площадь участков в десятки и сотни раз превышала размеры расположенных на них зданий, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство установило как минимум три случая незаконного выбытия земли из муниципальной собственности. Схема действий была одинаковой: мэрия отказывала арендатору в выкупе участка, тот обращался в суд и получал решение о предоставлении земли в собственность по льготной цене без торгов.

В августе 2024 года жительница Краснодара Яна Графова стала владелицей участка площадью 5,3 га. Для обоснования требований она указала на принадлежащий ей нежилой объект площадью 562 кв. м. Ленинский районный суд удовлетворил иск, не учтя, что размер земельного массива более чем в 95 раз превышает площадь здания. Рыночная стоимость участка составляет около 640 млн руб., однако Яна Графова приобрела землю за 62,2 млн руб., отмечает «Ъ».

Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил в Краснодарский краевой суд апелляционное представление об отмене решения первой инстанции. Он отметил, что право собственника здания на приобретение участка без торгов возникает только в отношении той части, которая занята постройкой и требуется для ее использования. Яна Графова не представила доказательств необходимости земельного массива площадью 5,3 га для эксплуатации одного здания. Краевой суд удовлетворил требования прокуратуры и восстановил права муниципалитета на участок.

Сотрудники Генпрокуратуры проверили другие иски Графовой. В 2021 году Ленинский райсуд обязал мэрию продать ей участок площадью 0,2 га на берегу реки Кубань стоимостью 52 млн руб. Земля не подлежала передаче в частную собственность, поскольку расположена в зеленом массиве, где планируется создание бульвара. Первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин обжаловал это решение, дело рассматривается.

При аналогичных обстоятельствах из публичной собственности выбыл участок площадью 2,2 га в 2022 году.