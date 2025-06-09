На неделе в Свердловской области родилось 712 детей

На территории Свердловской области на прошедшей неделе родилось 712 детей — 375 мальчиков и 337 девочек. Среди них оказалось четыре пары близнецов, сообщил региональный минздрав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В возрасте до 35 лет родили 498 женщин, после 35 лет матерями стали 210 женщин. Трое родили в восьмой раз, третьими у своих мам стали 124 новорожденных.

Напомним, в середине апреля в Свердловской области родились 622 ребенка. Среди них 318 мальчиков и 304 девочки, в числе новорожденных также было шесть пар близнецов и одна тройня.

Ирина Пичурина