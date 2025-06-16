Пляжи Сочи остаются закрыты из-за непогоды

Минувшей ночью в Сочи прошли интенсивные дожди — от 22 до 106 миллиметров осадков в разных районах города, однако серьезных происшествий не зафиксировано. Сохраняется запрет на купание в море. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Максимальное количество осадков выпало в поселке Кичмай — 106,6 мм. В Центральном районе зафиксировано 67,5 мм, в поселке Солохаул — 55,2 мм. В Адлерском районе выпало 47,9 мм осадков, в поселке Красная Поляна — от 32 до 44 мм, на федеральной территории Сириус — 22,6 мм, в поселке Лазаревское — 29 мм.

Общественный транспорт, дорожная и коммунальная инфраструктура функционируют в обычном режиме. Локальные отключения устраняют в оперативном порядке.

За ночь упали восемь деревьев, все препятствия убрали. Наблюдались незначительные кратковременные подтопления дорог и территорий, вода ушла самотеком, заявили в мэрии. Реки из берегов не выходили. На номер экстренных служб 112 обращений от жителей и туристов об оказании помощи не поступало.

Циклон находится над морем и периодически выходит на берег в виде сильных дождевых осадков. Волнение моря сохраняется, купание временно ограничено. Штормовое предупреждение в Сочи действует до конца суток 16 июня.

Как сообщал ранее «Ъ-Кубань», обильные осадки в Сочи привели к локальным подтоплениям. Жители сообщали о падении деревьев, проблемах с проездом и отключениях электроэнергии.

Вячеслав Рыжков