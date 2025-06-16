СМИ: Сильный ливень затопил улицы Сочи и вызвал перебои с электроснабжением

Сильные дожди привели к масштабным подтоплениям и перебоям с электроснабжением в разных районах Сочи. Об этом сообщает интернет-издание Sochi1.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Местные жители в соцсетях пишут о падении деревьев, проблемах с проездом и отключениях электроэнергии. По информации пользователей, реки Мзымта и Херота вышли из берегов в районе Адлера. Также зафиксированы случаи попадания молний в здания.

В микрорайоне Дагомыс дерево якобы упало на проезжую часть и повредило автомобиль — обошлось без пострадавших. На улице Авиационной в Адлере из-за большого затопления движение транспорта было полностью парализовано: водители ожидали снижения уровня воды.

Вместе с тем в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю отметили, что, по данным региональной автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации, за прошедшие сутки подъемы уровней воды в реках с достижением неблагоприятных и опасных отметок не регистрировались — «реки в руслах».

Как ранее прогнозировали синоптики, 16 и 17 июня в Сочи и на федеральной территории Сириус возможны сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 18 м/с. В акватории Черного моря — шторм, а на реках региона — резкий подъем уровня воды. В горных районах существует угроза схода селевых потоков.

По распоряжению главы города Андрея Прошунина все городские службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы. До стабилизации ситуации пляжи Сочи и Сириуса закрыты для купания.

Жителей и туристов просят соблюдать меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями и избегать нахождения у водоемов.

Анна Гречко