Строить ливневки в Чурилово будет бизнесмен из Южноуральска

Муниципальное казенное учреждение «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» (МУП «ЭВИС») заключило контракт на устройство дождевой канализации для ликвидации подтопления дороги в Чурилово с индивидуальным предпринимателем из Южноуральска Никитой Белоусовым. Работы оценили в 16,7 млн руб., указано на портале госзакупок.

Ливневую канализация необходимо обустроить от остановки «Сад Тракторосад 3» до границы города. Подрядчику предстоит пробурить места для ливневок рядом с дорогой, смонтировать напорные полиэтиленовые трубы, люки и решетки дождеприемника, а после забетонировать канализацию. На выполнение всех работ Никите Белоусову дается два месяца со дня подписания контракта. За это время нужно согласовать проект с ОАО «Российские железные дороги». Обустройство ливневок финансируется из бюджета Челябинска, аванс по контракту не предусмотрен.

По данным «САРК-Интерфакс», Никита Белоусов зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в 2017 году в Южноуральске. Среди видов деятельности — производство электромонтажных работ, строительство дорог и линий электропередач, разведочное бурение и разработка проектов тепло-, водо- и газоснабжения. В портфеле бизнесмена 40 госконтрактов в основном по ремонту, реконструкции и монтажу уличного освещения или линий электропередач в Челябинской и Свердловской областях, 12 договоров прекращено по соглашению сторон. Также Никита Белоусов владеет и руководит ООО «Спецмонтаж» из Южноуральска.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ноябре прошлого года дорогу у остановки «Сад Тракторосад 3» около недели заливало грунтовыми водами. Трассу постоянно очищал подрядчик, также жидкость отводили в коллектор дождевой канализации в районе железнодорожного переезда в поселок Развязка.

Виталина Ярховска