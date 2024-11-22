Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дорогу возле челябинского поселка Чурилово топит грунтовыми водами

Дорогу возле поселка Чурилово в Челябинске в районе остановки «Сад Тракторосад №3» около недели заливает грунтовыми водами. Комитет дорожного хозяйства, ОАО «РЖД», МБУ «ЭВИС» и компания «Ойкумена» совместно работают над их отводом с проезжей части, сообщает пресс-служба администрации города.

Утром 22 ноября в telegram-канале челябинского отделения Народного фронта опубликовали информацию о затоплении дороги, ведущей в Чурилово. По данным движения, проезжая часть постоянно заливается водой, которая уже превратилась в лед. Из-за этого машины могут пользоваться только одной полосой. Народный фронт обратился в мэрию по этому поводу.

Администрация отмечает, что аварийных ситуаций на сетях на этой территории нет. Вероятно, на проезжую часть вытекают грунтовые воды. В постоянном режиме подрядчик очищает дорогу, также жидкость отводят в коллектор дождевой канализации в районе железнодорожного переезда в поселок Развязка. Здесь принимается дождевая и паводковая вода от полотна железной дороги из открытой канавы в централизованную сеть ливневок. Ситуация будет находиться на особом контроле главы города Алексея Лошкина до полной стабилизации.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...