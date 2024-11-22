Дорогу возле челябинского поселка Чурилово топит грунтовыми водами

Дорогу возле поселка Чурилово в Челябинске в районе остановки «Сад Тракторосад №3» около недели заливает грунтовыми водами. Комитет дорожного хозяйства, ОАО «РЖД», МБУ «ЭВИС» и компания «Ойкумена» совместно работают над их отводом с проезжей части, сообщает пресс-служба администрации города.

Утром 22 ноября в telegram-канале челябинского отделения Народного фронта опубликовали информацию о затоплении дороги, ведущей в Чурилово. По данным движения, проезжая часть постоянно заливается водой, которая уже превратилась в лед. Из-за этого машины могут пользоваться только одной полосой. Народный фронт обратился в мэрию по этому поводу.

Администрация отмечает, что аварийных ситуаций на сетях на этой территории нет. Вероятно, на проезжую часть вытекают грунтовые воды. В постоянном режиме подрядчик очищает дорогу, также жидкость отводят в коллектор дождевой канализации в районе железнодорожного переезда в поселок Развязка. Здесь принимается дождевая и паводковая вода от полотна железной дороги из открытой канавы в централизованную сеть ливневок. Ситуация будет находиться на особом контроле главы города Алексея Лошкина до полной стабилизации.

Виталина Ярховска