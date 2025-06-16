На Кубани продажи лекарств от диабета в 2024 году выросли почти вдвое

В Краснодарском крае за январь—апрель 2025 года объем продаж лекарств для лечения сахарного диабета составил 946 млн руб. Данный показатель на 93% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

При этом количество реализованных упаковок выросло на 17% и достигло 757 тыс. Наиболее востребованным препаратом оказался «Семавик» — на него пришлось 25% общего объема продаж. В пятерку лидеров также вошли «Форсига» (19%), «Квинсента» (11%), «Глюкофаж» (5%) и «Джардинс» (5%).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в 2025 году финансирование борьбы с сахарным диабетом в Краснодарском крае увеличится на 13,7% и составит 487 млн руб. За прошедший год уровень заболеваемости в регионе остался практически на прежнем уровне.

Кроме того, на Кубани летом 2025 года планируют запустить производство первого в России мармелада с соком княженики, сиропом топинамбура и водорослями спирулины. Новый продукт отличается повышенной пищевой ценностью и низким гликемическим индексом. Разработка особенно актуальна для 10–12 млн россиян, страдающих сахарным диабетом, поскольку продукты с высоким содержанием сахара могут значительно повышать уровень глюкозы в крови.

Анна Гречко