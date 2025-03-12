Расходы на борьбу с сахарным диабетом на Кубани вырастут на 13%

В 2025 году финансирование борьбы с сахарным диабетом в Краснодарском крае увеличится на 13,7% и составит 487 млн руб., пишет «Деловая газета.Юг» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения. В 2024 году на эти цели направили 428 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

За прошедший год уровень заболеваемости в регионе остался практически на прежнем уровне. В 2024 году диабет впервые диагностировали у 13,6 тыс. человек, что сопоставимо с показателем 2023 года, когда диагноз поставили 13,2 тыс. пациентов.

Финансирование направлено в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

«Ъ-Кубань» писал, что сифилис стал наиболее распространенным заболеванием, передающимся половым путем (ЗППП) в Сочи в 2024 году. За минувший год на курорте выявлено 329 случаев ЗППП, что лишь незначительно превышает показатель 2023 года (326 случаев).

Вячеслав Рыжков