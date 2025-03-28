На Кубани начнут производить полезный для диабетиков мармелад

Производство первого в России мармелада с соком княженики, сиропом топинамбура и водорослями спирулины запустят в Новокубанске Краснодарского края летом 2025 года. Новый продукт отличается повышенной пищевой ценностью и низким гликемическим индексом, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего кафедрой продуктов питания и пищевой биотехнологии Омского государственного аграрного университета Сергея Коновалова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

По словам господина Коновалова, данной разработкой заинтересовалась кондитерская фабрика Кирилла Козлова Летом планируется выезд ученых кафедры на предприятие. «Понятно, что мы разрабатывали это в лаборатории, но уже будет промышленный выпуск продукции. И тем более, собственник заинтересован в продвижении данного товара. И предполагается сотрудничество с центром "Сколково"», — цитирует агентство Сергея Коновалова.

В отличие от обычного мармелада, часто содержащего избыток сахара или искусственные сахарозаменители и красители, запатентованный учеными Омского аграрного университета продукт имеет улучшенный состав. Сироп топинамбура заменяет сахар, а сок княженики придает вкус, аромат и цвет. Дополнительно в состав входят богатые витаминами и микроэлементами семена чиа и порошок спирулины, повышающий уровень белка и способствующий снижению глюкозы и креатинина в крови.

Разработка особенно актуальна для 10-12 млн россиян, страдающих сахарным диабетом, поскольку продукты с высоким содержанием сахара могут значительно повышать уровень глюкозы в крови.

Вячеслав Рыжков