Предлагаемые зарплаты в сфере HoReCa в Петербурге за год увеличились на 12%

За прошедший год средние предлагаемые зарплаты в сфере гостеприимства и туризма в Петербурге увеличились на 12%, достигнув 76 179 руб./месяц при полной занятости. Такими данными по результатам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики сервисов «Авито Работа» и «Авито Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Эксперты рынка отмечают, что скачок по росту предлагаемых зарплат в отрасли связан с активной подготовкой к летнему сезону на фоне увеличения числа бронирований летних туров по РФ по сравнении с прошлым годом, из-за чего появилась потребность в дополнительном персонале в отелях, ресторанах и турагентствах.

Как уточняется в исследовании, наиболее высокооплачиваемые специалисты задействованы, как правило, в ресторанах при гостиницах. Так, лидером по уровню предлагаемых соискателям зарплат в Петербурге стала позиция су-шефа — кандидаты могли рассчитывать в среднем на 105 653 руб./месяц за полный день, что на 9% выше показателей прошлого года. На 3% за год также выросли средние зарплатные предложения для шеф-поваров — весной 2025 года соискателям на эту позицию предлагали в среднем около 100 392 руб./месяц.

Кроме того, в тройку самых высокооплачиваемых специалистов гостиничного бизнеса этой весной вошли повара — средние зарплатные предложения для которых за год выросли на 15% и достигли 80 421 руб./месяц. В пятерке лидеров по данному показателю также профессии горничной и турагента. При полной занятости в Петербурге работодатели предлагают первым в среднем 76 525 руб./месяц, вторым — 75 996 руб./месяц, в то время как фактический доход турагентов может варьироваться за счет бонусной части, включающей в себя процент от продаж туров, премии за выполнение плана и т.д., поясняют аналитики.

При этом со стороны работодателей в Петербурге в сфере HoReCa наиболее востребованными по итогам весны 2025 года оказались также уже упомянутые выше су-шефы (+99%).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что рейтинг прироста востребованности среди рабочих и линейных профессий в Петербурге за год возглавили прессовщики — количество предложений для них выросло на 159% с весны 2024 года.

Андрей Цедрик