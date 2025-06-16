В Ростовской области вдвое выросли продажи купальников в 2025 году

На Дону в марте-мае 2025 года продажи купальников выросли в 2,2 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса Ozon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

«Благодаря теплому апрелю в регионе, спрос на купальники начал расти раньше обычного, показав рекордный результат (+120% к апрелю прошлого года)», — сообщили в пресс-службе маркетплейса.

По данным аналитиков, в мае 2025 года продаж купальников в Ростовской области оказалось больше, чем за всю весну 2024 года. Отмечается, что данный показатель выше, чем в среднем по РФ.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области за май 2025 года средний чек на детские товары достиг 282 руб., что на 9% больше аналогичного периода 2024 года. Цены повысились на питание, подгузники, присыпки и соски.

Наталья Белоштейн