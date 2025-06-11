На Дону средний чек на детские товары вырос на 9%

В Ростовской области за май 2025 года средний чек на детские товары достиг 282 руб., что на 9% больше аналогичного периода 2024 года. Цены повысились на питание, подгузники, присыпки и соски. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на аналитиков «Контур. Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным исследования, присыпки в мае этого года подорожали на 26%, до 152 руб., а детское питания (пюре и соки различных брендов от разных производителей) — на 5% (151 руб.). На подгузники (50 шт.) цены увеличились на 2%, до 616 руб. Соски, бутылочки, пустышки, прорезыватели также выросли в цене на 2%, до 209 руб.

В этих условиях продажи детских товаров упали на 15%: присыпок — на 28%, и детского питания — на 23%. На 8% реже стали покупать соски, а подгузники — на 2%. Всего в регионе аналитики зафиксировали 126 тыс. чеков.

Наталья Белоштейн