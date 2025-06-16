Апелляция не смягчила приговор красноярке, получившей 22 года за убийство дочери

Коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (Новосибирск) подтвердила законность приговора жительнице Красноярского края Юлии Азизовой, которая получила 22 года лишения свободы за убийство 3-летней дочери и попытку убийства 8-летней дочери. Приговор оспаривали обвиняемая и ее защита, считая наказание чрезмерно суровым, рассказала пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

5 марта Красноярский краевой суд приговорил к 22 годам колонии общего режима края Юлию Азизову. По информации управления Следственного комитета, события, которые изложены в материалах дела, произошли 25 июня 2024 года в поселке Курагино. Обвиняемая, находившаяся в состоянии опьянения, заподозрила супруга в неверности и решила отомстить ему, убив их общих детей. Глава семьи в это время находился на работе.

Сибирячка ударила ножом в шею 8-летнюю дочь, а затем нанесла несколько ударов топором 3-летней дочери. От полученных травм девочка скончалась на месте, ее старшую сестру удалось спасти врачам. Еще один ребенок, 6-летняя девочка, которая также находилась дома, не пострадала. Жестокая расправа над сестрами происходила на ее глазах. Злоумышленницу задержали. На следствии мать утверждала, что находилась в состоянии аффекта, однако экспертиза это опровергла, рассказали в прокуратуре.

Илья Николаев