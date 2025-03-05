Убившая трехлетнюю дочь жительница Красноярского края получила 22 года колонии

Красноярский краевой суд сегодня приговорил к 22 годам заключения жительницу Курагинского района, которая обвинялась в убийстве 3-летней дочери и попытке убийства 8-летней дочери. Об этом рассказали в прокуратуре региона. В судебных прениях гособвинитель, прокурор Красноярского края Роман Тютюник, просил для обвиняемой 24 года лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации управления Следственного комитета, события, которые изложены в материалах дела, произошли 25 июня 2024 года в поселке Курагино. Обвиняемая, находившаяся в состоянии опьянения, заподозрила супруга в неверности и решила отомстить ему, убив их общих детей. Глава семьи в это время находился на работе.

Сибирячка ударила ножом в шею 8-летнюю дочь, а затем нанесла несколько ударов топором 3-летней дочери. От полученных травм девочка скончалась на месте, ее старшую сестру удалось спасти врачам. Еще один ребенок, 6-летняя девочка, которая также находилась дома, не пострадала. Жестокая расправа над сестрами происходила на ее глазах.

Злоумышленницу задержали. На следствии мать утверждала, что находилась в состоянии аффекта, однако экспертиза это опровергла, рассказали в прокуратуре. «Доводы подсудимой о том, что она не отдавала отчет своим действиям, опровергаются выводами судебно-психиатрической экспертизы. Как в момент инкриминируемых деяний, так и в настоящее время у нее не выявлено признаков какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих деяний», — сказал в прениях глава надзорного ведомства региона Роман Тютюник.

Илья Николаев