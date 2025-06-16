Без осадков и до +23 градусов: какая погода будет в Петербурге 16 июня

В Петербурге 16 июня прогнозируется переменная облачность. День обойдется без существенных осадков, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Ветер северо-восточный, восточный. Его скорость оценивается как умеренная. Температура воздуха в течение дня будет находиться в пределах +21...+23 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что накануне, в воскресенье 16 июня в городе также стояла теплая и сухая погода. Воздух прогрелся до +24 градусов.

Дарья Астанина