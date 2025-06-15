Теплая и сухая погода установится в Петербурге 15 июня

В Петербурге в воскресенье, 15 июня, установится теплая и сухая погода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ

В этот день город останется под влиянием гребня антициклона. В регионе ожидается переменная облачность, обойдется без дождей, отметил господин Леус.

Температурный фон вновь немного превысит норму. В Петербурге — +22...+24, в Ленинградской области — +21...+26 градусов. Ветер в Северной столице в этот день будет порывистым, западных направлений. Его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Дарья Астанина