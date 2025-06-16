Рядом с атомным объектом Фордо в Иране зафиксированы подземные толчки

Сейсмологический центр Ирана сообщил о подземных толчках магнитудой 2,5 в районе подземного завода по обогащению урана Фордо в провинции Кум. Толчки зафиксировали 15 июня в 23:35 (23:05 мск) на глубине 10 км под землей.

Официальной информации о пострадавших и повреждениях на объекте не поступало.

Ранее Иран заявил о незначительных повреждениях на Фордо в результате атаки Израиля. Из поврежденных на территории завода помещений вывезли оборудование.

Фордо — второй по значимости объект по обогащению урана в Иране, считается одним из самых охраняемых объектов страны благодаря современным системам ПВО.

Взаимные удары Израиля и Ирана начались в ночь на 13 июня. Тогда израильская сторона начала операцию «Народ как лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.

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