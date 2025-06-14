Иран сообщил о повреждениях на атомном объекте Фордо после ударов Израиля

Подземный завод по обогащению урана Фордо, расположенный неподалеку от города Кум и в 150 км к югу от Тегерана, получил незначительные повреждения в результате атаки Израиля.

«На территории объекта Фордо зафиксировали ограниченный урон в нескольких местах»,— сообщил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, передает агентство «Мехр».

По его словам, из поврежденных на территории завода помещений вывезли оборудование. «Существенного ущерба не было, угрозы утечек опасных веществ нет»,— добавил господин Камальванди.

Ночью 13 июня авиация Израиля ударила по объектам в Тегеране, Тебризе, Керманшахе, Исфахане, Натанзе. Наибольшие повреждения получил атомный объект в Натанзе. Разрушена наземная часть завода и вся электроинфраструктура объекта. Зафиксировано радиологическое и химическое загрязнение.