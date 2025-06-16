Трамп: есть шансы на мир между Израилем и Ираном, но иногда странам нужно посражаться

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на прекращение огня между Израилем и Ираном, однако отметил, что иногда странам приходится сначала «посражаться».

«Я надеюсь, что будет сделка (о мире между Израилем и Ираном — «Ъ»), я думаю, сейчас самое время для нее. Однако, иногда странам нужно посражаться. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что есть высокие шансы заключить сделку»,— сказал господин Трамп перед вылетом на саммит G7 в Канаду.

Он добавил, что США продолжат поддерживать Израиль, но отказался сообщить, просил ли он израильскую сторону приостановить удары по Ирану.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев». В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и другие высокопоставленные лица. В ответ Иран начал операцию под названием «Правдивое обещание 3», совершив массовые запуски ракет.

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